قرار جمهوري بتعيين متحدث الرئاسة سفيرًا لمصر في المجر

كتب- محمد سامي:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتعيين الوزير المفوض أحمد فهمي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية سفيرًا لمصر لدى جمهورية المجر بعد انتهاء مدة خدمته متحدثًا لرئاسة الجمهورية.

وقد تضمن القرار الجمهوري أيضًا تعيين السفير محمد الشناوي، سفير مصر لدى المجر، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

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