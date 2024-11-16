أحدث 14 صورة من مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون

كتب- محمد نصار:

تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، والذي يجرى تنفيذه ضمن مشروعات تطوير القاهرة التاريخية.

ويستهدف المشروع الارتقاء بمستوى إحدى أهم المناطق بمدينة القاهرة، ضمن جهود الدولة لتطوير العمران القائم.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه يجرى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، وتشمل 79 عمارة سكنية، تضم 1924 وحدة سكنية، بالإضافة إلى فندق "سيتم تشغيله وإدارته من خلال إحدى أكبر الشركات العالمية"، ومول تجاري إداري ترفيهي، به مطاعم وسينمات ومسرح مكشوف.

وأشار الوزير، إلى أنه جار إعداد التصميمات للبدء في تنفيذ أعمال تطوير المرحلة الثانية من مشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون"، والذي يعد أحد أهم مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضاري، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخي والثقافي والسياحي.

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