أول أتوبيس ديزل.. تفاصيل كاملة لعودة النصر للسيارات- 46 صورة وفيديوهات

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور خالد شديد، الرئيس التنفيذي لشركة النصر للسيارات، أن النصر للسيارات تمثل جزءًا من تاريخ مصر الصناعي.

وأوضح "شديد"، خلال الاحتفالية التي حضرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعودة شركة النصر للسيارات للإنتاج مجددًا، أن الشركة تأسست عام 1959 وكانت رمزًا للصناعة الوطنية قبل توقفها عام 2009 بسبب التحديات المالية، موضحًا أن الشركة أعيدت للتشغيل بهدف توطين الصناعة وتحقيق شراكات استراتيجية.

وأشار رئيس شركة النصر للسيارات، إلى أن البنية التحتية للمصانع تم تحديثها بالكامل لإنتاج أتوبيسات حديثة بالشراكة مع شركة "يوتونغ" الصينية، موضحًا أن أول أتوبيس كهربائي سيتم إنتاجه العام المقبل بهدف دعم النقل العام وتصدير المنتجات إلى الأسواق الإقليمية بحلول النصف الثاني من العام.

واستعرض الدكتور خالد شديد، تفاصيل أحدث أتوبيس سياحي للشريك الصيني، وجاءت كما يلي:

- سعة 49 راكبًا.

- طول 12 مترًا.

- يعمل عن طريق الديزل.

- اقتصادي في التشغيل.

- نسبة المكون المحلي 50%، ومخطط زيادتها إلى 70% عام 2026.

وتابع: بالنسبة لسيارات الركوب، فإن مساحة مصنع سيارات الركوب تبلغ مساحته 40 ألف متر مربع "10 فدان"، ولا يوجد مصنع في منطقتنا أو القارة كلها لديه نفس المساحة، والطاقة الانتاجية للمصنع بعد الإنتهاء من تركيب خطوط الإنتاج بمعدل سيارة كل 6 دقائق بمعدل 10 سيارات في الساعة أو 20 ألف سيارة في السنة خلال الوردية الواحدة.

وواصل: تكلفة خطوط الإنتاج 20 مليون دولار تم تمويلها بالكامل ذاتيًا من الشركة القابضة المعدنية، وخطوط الإنتاج التي تم شرائها، هي خط الدهان، وخط التجميع، وجار تحديث خط المعالجة للصدأ بالنسبة للجسم، وتلك الخطوط مصممة بنفس الطاقة الإنتاجية 10 سيارات في الساعة، ومن المقرر في نهاية ديسمبر بدء تجميع خطوط الإنتاج، وحيث يوجد جزء وصل المخازن الآن حتى الانتهاء من تهيئة المصنع.

من جهته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية عودة الشركة، معتبرًا ذلك "عيدًا للصناعة المصرية"، مشيرًا إلى أن النصر واحدة من قلاع مصر الصناعية الوطنية.

وشدد على دور الشراكات مع القطاع الخاص لضمان استدامة الإنتاج وزيادة المكون المحلي بنسبة تصل إلى 70% بحلول عام 2026.

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