27 صورة لأكثر من 3000 فرصة عمل بـ 8 محافظات.. ننشر التخصصات وتفاصيل التقديم

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، اليوم السبت، عن نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.



3088 فرصة عمل متاحة للتقديم

بحسب بيان "العمل"، السبت، فإن نشرة التوظيف نصف الشهرية أتاحت من 36 شركة قطاع خاص بـ 8 محافظات 3088 وظائف مٌتوفرة الآن وفرص عمل في عددِ من التخصصات منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقًا للحد الأدنى للأجور، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

موعد وأماكن التقديم على فرص العمل الجديدة

بشأن موعد التقديم على فرص العمل الجديدة، فإنه يكون شهر نوفمبر 2024، وتكون أماكن التقديم على الوظائف كما يلي:

- مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر.

- مديريات العمل بالمحافظات.

- أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان.

- الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

وجاءت أماكن فرص العمل الجديدة في 8 محافظات، وهي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والشرقية، والمنوفية، والفيوم، وأسيوط، والبحر الأحمر.

تخصصات فرص العمل الجديدة والوظائف

جاءت تخصصات فرص العمل الجديدة والوظائف، كما يلي:

- أخصائي تسويق.

- أخصائي موارد بشرية.

- مهندس اتصالات.

- مهندسين كهرباء جميع التخصصات.

- مدير صيانة.

- محاسبين.

- مشرف تنجيد.

- ليدي جارد – إناث.

- مشرف عام.

- مشرف موقع.

- شيف.

- أخصائي مشتريات.

- بائعين.

- مقدم طلبات.

- أخصائي تمويل.

- أمين مخازن.

- مهندسين ميكانيكا.

- إنتاج وجودة.

- أعمال إدارية.

- سائقين رخصة أولى وثانية وثالثة.

- مندوبين مبيعات.

- مراقبين جودة.

- فنيين جميع التخصصات.

- مشرفي إنتاج.

- أفراد أمن.

- مهن الفندقة بكافة الأقسام.

- عمال إنتاج.

- عمال نظافة.

- تخصصات أخرى.

وظائف لذوي الهمم

ضمت نشرة التوظيف مجموعة من الوظائف وفرص العمل لذوي همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5% من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة برواتب مجزية، وذلك في إطار تنفيذ خطة الوزارة بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوي القدرات الخاصة.

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