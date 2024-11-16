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تكليف ياسين سيد رئيسًا لمركز ومدينة العياط ومديرَين للإدارات الهندسية بالطالبية والصف

01:44 م السبت 16 نوفمبر 2024

المهندس عادل النجار

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كتب- محمد أبو بكر:

أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارًا بتكليف كل من ياسين سيد ياسين علي، قائمًا بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة العياط، ومعاوية أحمد حسن طلب، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الصف.

تكليفات جديدة من محافظ الجيزة

وشمل قرار النجار، حسب بيان محافظة الجيزة، اليوم السبت، تكليف أحمد محمد سيد البردوني، مدير الإدارات الهندسية بحي الطالبية، ومحمود فرج عباس، مدير الإدارات الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الصف.

جاء قرار محافظ الجيزة في إطار خطة التدوير الوظيفي وضخ دماء جديدة في العمل المحلي؛ بما يحقق تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

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عادل النجار محافظ الجيزة ياسين سيد ياسين علي محافظة الجيزة مدينة العياط
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