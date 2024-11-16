رئيس الوزراء: السوق المصري يحتاج نصف مليون سيارة سنويًا

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن احتياجات السوق المحلي اليوم تصل إلى نصف مليون سيارة، وستزيد مع الزيادة السكانية حتى عام 2030.

وأكد "مدبولي"، أن عودة شركة النصر للسيارات للعمل كان قرارًا استراتيجيًا من الدولة، لافتًا إلى أن الدولة لا تفرط في قلاعها الصناعية على الإطلاق.

وثيقة سياسة ملكية الدولة هدفها تعظيم الأصول

أضاف "مدبولي"، خلال احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج: نتحدث عن كيفية الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة ليس معناها إني أبيع أصول الدولة، بل إني أعظم من الاستفادة واستغلال أصول الدولة، وجزء من الموضوع وهو المحور الرئيسي هو كيفية في شراكات مع قطاع خاص كفئ.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن كل تركيز المجموعة الصناعية ودعم القيادة السياسية يتركز على تطوير أي فرصة في مجال الصناعة.

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