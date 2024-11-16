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7 طرق لحماية الأسنان والوقاية من أمراض الفم

01:11 م السبت 16 نوفمبر 2024

7 طرق لحماية الأسنان والوقاية من أمراض الفم

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كتب- عمر صبري:

قال الدكتور هشام عبد الحكم، أستاذ جراحة الوجه والفكين بكلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، وعميد كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة السابق، إن هناك عددًا من الطرق والآليات يمكن اتباعها للحد من عبء أمراض الفم وغيرها من الأمراض الشائعة التي قد تصيب الفم وتتسبب في اعتلال الصحة العامة.

طرق وآليات للحد من عبء أمراض الفم وغيرها:

1- اتباع نظام غذائي متوازن منخفض السكريات الحرة.

2- الحرص على تناول الفواكه والخضراوات.

3- تفضيل الماء باعتباره المشروب الرئيسي.

4- التوقف عن التدخين.

5- النظافة الأولية والمستمرة للأسنان والفم.

6- استخدام معدات حماية عند ممارسة رياضة قد ينتج عنها إصابة في الوجه أو الفكَّين.

7- تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون مرتَين يوميًّا.

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هشام عبد الحكم أمراض الفم حماية الأسنان جامعة القاهرة
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