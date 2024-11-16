10 آلاف سيارة في هذا الموعد بـ3 طرازات.. ماذا تستهدف "النصر لصناعة السيارات"؟

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور خالد شديد، الرئيس التنفيذي لشركة النصر لصناعة السيارات، إن شركة النصر للسيارات أسست شركة"S.N أتموتوف" مع مجموعة الصافي؛ وهي شركة تجارية بهدف تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة والمشاركة مع القطاع الخاص؛ خصوصًا في الشق التجاري للمشروع بنسبة مشاركة 24% ورأسمال 500 مليون جنيه، والهدف من الشراكة هو القيام بعملية البيع وخدمة ما بعد البيع.

10 آلاف سيارة في هذا الموعد بـ3 طرازات

وأضاف شديد، خلال احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات الصينية الكبرى في صناعة السيارات، وفي مرحلة توطين صناعة السيارات يوجد 3 طرازات تعمل بالكهرباء والبنزين، بمكون محلي يتخطى الـ45% في البداية، والوصول إلى حجم إنتاج يقدر بـ10 آلاف سيارة بعد عامين من بدء الإنتاج المخطط له شهر مايو 2025.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة النصر لصناعة السيارات، أن الرؤية المستقبلية لنا؛ من أهمها الاستفادة القصوى من المنطقة اللوجستية، قائلًا: "احنا شركة من الشركات القليلة التي تمتلك ميزات تنافسية كبيرة، وعندنا مستودع جمركي تم تفعيله، وتم الإفراج عن بعض الشحنات من المستودع داخل الشركة، وجار تطويره وسينتهي التطوير بالكامل نهاية العام الحالي بعد شهر ونصف الشهر".

وتابع الرئيس التنفيذي لشركة النصر لصناعة السيارات: الرؤية الإنتاجية لنا هي الاستفادة من كل الطاقة الإنتاجية، ونمتلك 9 مصانع، وبالطبع مش هنقدر نشتغل في كل المصانع في وقت واحد، ومخطط الاستفادة من كل المصانع الموجودة عندنا والتركيز على الصناعات الموازية واستخدام الطاقة النظيفة وتعميق المكون المحلي.

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