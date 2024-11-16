كيف عادت شركة النصر للسيارات بعد التصفية؟ رئيس الوزراء يُجيب

كتب- محمد أبو بكر:



أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، خلال احتفالية إعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات، أن قرار إحياء الشركة يحمل بعدًا استراتيجيًا لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرات مصر الإنتاجية.



وأشار إلى أن تصفية الشركة في عام 2009 تزامنت مع بدء دول إفريقية خطواتها الأولى في مجال صناعة السيارات.



وتابع: هذه الدول نجحت خلال سنوات قليلة في تحقيق إنتاج يتجاوز نصف مليون سيارة سنويًا، مع خطط للوصول إلى مليون سيارة، مما يجعل إعادة تشغيل شركة النصر خطوة ضرورية للحاق بهذا التطور وتأكيد قدرة مصر على المنافسة.



وأوضح "مدبولي"، أن السوق المصري الحالي يحتاج إلى نصف مليون سيارة سنويًا، ومع النمو السكاني المتوقع بحلول عام 2030، سترتفع هذه الاحتياجات بشكل كبير.



كما يسم إعادة تشغيل شركة النصر في تلبية الطلب المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل جديدة.



وشدد رئيس الوزراء، على أن الحكومة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة بدلاً من بيعها، وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.



وأشار إلى أن الهدف الرئيسي هو تحقيق شراكات فاعلة مع القطاع الخاص، الذي يمتلك الخبرات والقدرة على إدارة الأصول بكفاءة لضمان استدامة المشروعات وتحقيق عوائد اقتصادية مجزية.



وفيما يخص التصنيع المحلي، أشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تعميق المكون المحلي في صناعة السيارات. نسبة المكون المحلي في الأتوبيسات الكهربائية الجديدة تصل حاليًا إلى ما بين 50% و70%، مع خطط لزيادة هذه النسبة مستقبلًا.



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