10 سيارات في الساعة.. تفاصيل خطة "النصر" لصناعة السيارات للعودة من جديد

كتب: محمد أبو بكر:



كشف الدكتور خالد شديد، الرئيس التنفيذي لشركة النصر لصناعة السيارات، عن خطة الشركة الطموحة لزيادة إنتاج سيارات الركوب، موضحًا أن مصنع سيارات الركوب يمتلك مساحة كبيرة تبلغ 40 ألف متر مربع (ما يعادل 10 فدادين)، وهي مساحة غير مسبوقة في المنطقة أو القارة.



وأضاف "شديد" أن الطاقة الإنتاجية للمصنع، بعد تركيب خطوط الإنتاج الجديدة، ستكون بمعدل سيارة واحدة كل 6 دقائق، بما يعادل 10 سيارات في الساعة، أي حوالي 20,000 سيارة سنويًا في الوردية الواحدة.



خطة تصنيع سيارات الركوب



أوضح الدكتور خالد شديد أن تكلفة تجهيز خطوط الإنتاج الحديثة بلغت 20 مليون دولار، وتم تمويلها بالكامل من الشركة القابضة المعدنية.



وتشمل هذه الخطوط، التي يتم تركيبها حاليًا، خط الدهان وخط التجميع، بالإضافة إلى تحديث خط معالجة الصدأ (البودرة) لأجسام السيارات.



وأكد أن هذه الخطوط مصممة لتحقق نفس الطاقة الإنتاجية، أي 10 سيارات في الساعة، ومن المتوقع أن تبدأ عملية تجميع هذه الخطوط في نهاية ديسمبر المقبل.



الإنتاج المخطط له



أشار "شديد" إلى أن العمل في المصنع يسير وفق خطة محددة، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج الفعلي للسيارات في منتصف العام المقبل، وهو ما سيرفع من قدرة الشركة على تلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي من سيارات الركوب.



كما أكد أن هذا المشروع سيكون مصدر فخر للشركة وللقطاع الصناعي في مصر عند بدء الإنتاج الفعلي.



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