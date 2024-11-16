مدبولي: النصر للسيارات واحدة من قلاع مصر الوطنية وهدفنا عدم تكرار نفس الأزمات

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن شركة النصر لصناعة السيارات هي واحدة من قلاع مصر الصناعية الوطنية، لافتًا إلى أن عودة الشركة للإنتاج مجددًا هو يوم عزيز.

وأكد "مدبولي"، خلال احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج، أن الحكومة حاولت بكل السبل وبشكل جاد خلال السنوات السابقة، إعادة هذه القلعة؛ بما تملكه من بنية أساسية ومكان ومقومات.

وأشار إلى أنه رغم التوقف منذ 15 عامًا كانت هناك قوى بشرية تعتبر كنزًا لا ينبغي التفريط فيه، موضحا الحرص على إحياء هذه القلعة، وحتى لا تتكرر نفس المشكلة لأن الأمر لا يتعلق بتشغيل شركة النصر فقط، بل عدم تكرار نفس المشاكل والأزمات، وأن نجد المؤسسة مهددة بالتوقف والإنهيار.

الشراكة مع القطاع الخاص

أضاف "مدبولي": الفكر كله كان كيفية ضمان منظومة تشكيل مبنية على الطلب والاحتياج الحقيقي لهذه الصناعة، ولحدوث ذلك، فإن الحكومة تؤمن بالشراكة مع القطاع الخاص لأنه يكون أقدر على قراءة السوق واحتياجاته وتنفيذ منظومات شديدة الكفاءة في التشغيل والإدارة وضمان الربحية لهذه القلاع، ومن هنا كان حرصنا الشديد لضمان استدامة عودة شركة النصر للسيارات من خلال شراكات مع مؤسسات دولية لضمان التشغيل الكفء والفعال واحتياجات السوق الدولي.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن مقومات شركة النصر للسيارات، تعتبر صناعة كاملة في هذه البقعة الجغرافية دون الحاجة إلى إقامة مصانع أخرى، ومع ذلك تتوسع الدولة في صناعة السيارات لأننا نرى أنها فرصة كبيرة لمصر خلال الفترة القادمة.

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