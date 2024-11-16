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تصنيع أول خط بطاريات أوتوبيسات في مصر بشراكة مصرية- إماراتية- تايوانية.. تفاصيل

11:29 ص السبت 16 نوفمبر 2024

خالد شديد

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور خالد شديد، الرئيس التنفيذي لشركة النصر لصناعة السيارات، إن سيتم بعد قليل توقيع عقد تأسيس شركة مساهمة مصرية مع شركة يور ترانزيت من الإمارات، وترون تكنولوجي من تايوان برأسمال 10 ملايين دولار.

وأضاف شديد، خلال احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، أن هؤلاء الشركاء لهم خبرات مميزة في هذه النوعية من الأوتوبيسات، والهدف من تأسيس هذه الشراكة هو إنتاج خط تجميع لبطاريات الأوتوبيس وسيكون أول خط لتجميع بطاريات الأوتوبيس في مصر، وسيبدأ بعدها تعميق الصناعة؛ حيث سيتم كل 6 أشهر تصنيع مكون من مكون البطارية، وكذلك تصنيع الميني باص بالكامل، والمستهدف بدء الإنتاج منتصف العام المقبل.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة النصر لصناعة السيارات، أن شركة النصر جزء من التاريخ المعاصر في صناعة السيارات في مصر، وحكاية من حكايات النجاح المصرية، وذلك أطلقنا عليها "حكاية للتاريخ".

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خالد شديد شركة النصر لصناعة السيارات شركة يور ترانزيت مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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