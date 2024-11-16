طلب إحاطة لمواجهة مافيا الاتجار في العملات الأجنبية

كتب- نشأت علي:

طالب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، الحكومةَ باتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة مافيا الاتجار في العملات الأجنبية، مشيدًا بنجاح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مباحث الأموال العامة ومديريات الأمن، في ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة مالية بلغت 14 مليون جنيه خلال 24 ساعة.

وطالب أمين، في طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تكثيف الرقابة على كل مَن يحاولون الاتجار في العملات الأجنبية؛ لخلق سوق موازية للاتجار في العملة الصعبة بصفة عامة والدولار بصفة خاصة، مشيرًا إلى وجود طريق واحد ورسمي للحصول على الدولار بطرق شرعية سوف يؤدي إلى استقرار أسعار الدولار.

وأكد النائب ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل مَن يقومون بالاتجار في العملات الأجنبية لضرب الاقتصاد الوطني، مثمنًا النجاحات الكبيرة التي حققتها الحكومة في توفير الدولار وتلبية احتياجات مجتمع الأعمال والاستثمار.

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