49 راكبًا ويعمل بالديزل.. مواصفات أحدث أتوبيسات النصر للسيارات

كتب: محمد أبو بكر:

كشف الدكتور خالد شديد، الرئيس التنفيذي لشركة النصر لصناعة السيارات، عن تفاصيل أحدث أتوبيس تم إنتاجه في مصانع الشركة بالتعاون مع شركة "يوتون" الصينية، وهي واحدة من أكبر خمس شركات تصنيع أتوبيسات في العالم.

وأوضح "شديد" أن الهدف المستقبلي هو البدء في تصنيع أول أتوبيس كهربائي للنقل العام في مصر العام المقبل، بالتعاون مع وزارة البيئة، ضمن خطة الشركة لتوطين صناعة النقل العام الكهربائي في مصر.

مواصفات الأتوبيس الجديد

استعرض الدكتور خالد شديد مواصفات أحدث أتوبيس سياحي تم تصنيعه بالشراكة مع "يوتون" الصينية. ويبلغ طول الأتوبيس 12 مترًا، ويستوعب 49 راكبًا.

ويتميز الأتوبيس بأنه اقتصادي جدًا في استهلاك الديزل، حيث تم استخدام محرك ديزل نظراً لأن الأتوبيس مخصص للرحلات الطويلة التي تحتاج إلى كفاءة عالية في استهلاك الوقود.

وأشار "شديد" إلى أن نسبة المكون المحلي في الأتوبيس الجديد تبلغ حاليًا 50%، مع خطط لزيادة هذه النسبة إلى 60% في العام المقبل، وتصل إلى 70% بحلول عام 2026، وذلك في إطار استراتيجية الشركة لتوطين الصناعة وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي.

التوجه نحو التصدير

أوضح الدكتور خالد شديد أن الشركة اتفقت مع الشريك الصيني على خطة لتصدير الأتوبيسات إلى الأسواق المجاورة في النصف الثاني من العام القادم 2025، وذلك بعد الوصول إلى نسبة 60% من المكون المحلي في الإنتاج.

وتستهدف شركة النصر لصناعة السيارات التوسع في أسواق المنطقة، مع تعزيز القدرة الإنتاجية والتوسع في تصنيع طرازات متنوعة من الأتوبيسات، بما يتماشى مع الاحتياجات المحلية والإقليمية.

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