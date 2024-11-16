1500 أتوبيس في العام.. "النصر للسيارات" تعلن خطتها لزيادة الإنتاج

كتب: محمد أبو بكر:

أكد الدكتور خالد شديد، الرئيس التنفيذي لشركة النصر لصناعة السيارات، أن الشركة بدأت مرحلة جديدة من التطوير تشمل العديد من المشاريع الاستراتيجية، أبرزها تحديث البنية التحتية للمصانع، مشيرًا إلى أن هذه العملية كانت معقدة جدًا نظرًا لأن الشركة لم تشهد أي تطوير طوال الـ 60 سنة الماضية.

وخلال احتفالية عودة الشركة للإنتاج بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أشار "شديد" إلى أن المشروع الأهم في الوقت الحالي هو تطوير قطاع الأتوبيسات، الذي يعتبر نقطة محورية في خطة الشركة للعودة إلى الإنتاج بكامل طاقتها.

وقال إن مصنع الأتوبيسات كان في حالة صعبة قبل أربعة أشهر، حيث لم يكن هناك إضاءة وكان في وضع متدهور للغاية، ومع ذلك، نجحت الشركة في تطوير البنية التحتية لهذا المصنع، وبات يعمل حاليًا بطاقة إنتاجية تصل إلى أتوبيس واحد يوميًا، أي ما يعادل 300 أتوبيس سنويًا.

خطط التوسع والإنتاج المستقبلي

أوضح "شديد" أن خطة الشركة لتوسيع الإنتاج لا تتوقف عند هذا الحد، حيث تسعى النصر لصناعة السيارات إلى مضاعفة إنتاجها من الأتوبيسات في العام المقبل 2025، لتصل إلى 600 أتوبيس سنويًا.

وأضاف أن الهدف الأسمى للشركة هو الوصول إلى إنتاج 1500 أتوبيس سنويًا بحلول عام 2026، وهو ما يشكل نقلة كبيرة في قدرة المصنع على تلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي.

التعاون مع شركة "يوتون" الصينية

أشار الدكتور خالد شديد إلى أن الشركة قامت بالتعاقد مع شركة "يوتون" الصينية، التي تُعد واحدة من أكبر خمس شركات في صناعة الأتوبيسات عالميًا.

وبموجب هذا التعاون، ستقوم شركة يوتون بتصنيع الأتوبيسات في مصانع شركة النصر لصناعة السيارات. كما كشف عن الهدف الطموح للعام المقبل، والذي يتضمن البدء في تصنيع أول أتوبيس كهربائي للنقل العام، بالتعاون مع وزارة البيئة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية لتطوير وسائل النقل العام الصديقة للبيئة.

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