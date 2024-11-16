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فيديو.. شاهد مصنع شركة النصر للسيارات بعد عودتها للإنتاج

10:59 ص السبت 16 نوفمبر 2024

مصنع شركة النصر للسيارات بعد عودتها للإنتاج

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كتب- محمد عبدالناصر:

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، مقطع فيديو من داخل مصانع شركة النصر للسيارات بعد عودتها للإنتاج من جديدة.

ويشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج بمقر الشركة.

ويستهدف ذلك إعادة الإنتاج المحلي من السيارات في إطار خطة الدولة المصرية لتوطين صناعة السيارات في مصر بما فيها السيارات الكهربائية.

وتستعد السوق المصرية للسيارات لعودة الإنتاج المحلي بشركة "النصر للسيارات" من خلال إنتاج أول أتوبيس جديد بنسبة مكون محلي عالية.

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هاني يونس رئيس مجلس الوزراء مصنع شركة النصر للسيارات مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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