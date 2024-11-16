وزيرة التنمية المحلية تُعلن انطلاق الأسبوع الـ 16 من الخطة التدريبية للمحليات غدًا

كتب: محمد نصار:

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن انطلاق الأسبوع السادس عشر من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي 2024/2025، والذي يبدأ غدًا الأحد 16 نوفمبر الجاري بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.

ويشهد الأسبوع تنفيذ 5 دورات تدريبية يستفيد منها 151 متدربًا من مختلف المحافظات.

تأهيل كوادر المحليات لتطوير الإدارة المحلية

تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بشأن بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية، في إطار تعزيز مهاراتهم الشخصية والمهنية لتلبية احتياجات المرحلة الحالية من التنمية المحلية.

وتهدف هذه الدورات إلى تمكين العاملين من قيادة التغيير والنقلة النوعية في دور المحليات على مستوى المراكز والقرى، بما يتماشى مع رؤية الحكومة لتحسين جودة حياة المواطنين وتقديم خدمات أفضل تعتمد على أسس علمية متطورة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن مركز سقارة يواصل تنفيذ خطته التدريبية السنوية من خلال تدريب موظفي المحليات وتطوير مهاراتهم لتحقيق أداء أكثر كفاءة وإنتاجية، موضحة أن الهدف الرئيس هو تحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال تطوير الخدمات الحكومية المقدمة عبر المحليات، بالإضافة إلى تعزيز وتطوير البنية المعلوماتية للدولة.

تفاصيل البرامج التدريبية للأسبوع السادس عشر

في إطار الأسبوع السادس عشر من الخطة التدريبية، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المركز سيقوم بتنفيذ عدد من الدورات المهمة:

1- تنمية مهارات شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية:

- دورة تدريبية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث يستفيد منها 28 متدربًا من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم. الهدف من الدورة هو تعزيز مهاراتهم في إعداد تقارير تقويم الأداء الوظيفي.

2- تعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر:

- دورة تدريبية هامة بعنوان "مدخل إلى البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة"، والتي يشارك فيها 40 متدربًا من مديري التخطيط على مستوى الديوان العام والمراكز والمدن. هذه الدورة تأتي بتكليف رئاسي في ضوء أهمية تطوير الأداء المحلي في صعيد مصر.

3- تنمية مهارات القيادات في الشئون المالية:

- تستهدف الدورة 28 من رؤساء الوحدات القروية ونوابهم، وكذلك سكرتيري مجالس المدن والأحياء، بهدف تطوير مهاراتهم في المجال المالي والإداري.

4- دورة "تصميم جرافيكي مستوى متقدم":

- يستفيد من هذه الدورة 28 متدربًا من خريجي دورات الجرافيك السابقة، في إطار سعي الوزارة لمواكبة التطورات التكنولوجية ووسائل التواصل الحديثة، وتحسين قدرة العاملين في المحليات على التواصل الفعّال مع المواطنين عبر منصات الإنترنت.

5- استمرار برنامج "استخدام اللغة الإنجليزية في إدارة المشروعات":

- يتواصل البرنامج في أسبوعه الثاني والأخير، حيث يهدف إلى تعزيز قدرات العاملين في المحليات على استخدام اللغة الإنجليزية في إدارة المشروعات بشكل احترافي.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذه الدورات تساهم بشكل كبير في رفع مستوى الأداء الإداري والفني في المحليات، بما يعزز قدرة العاملين على تنفيذ برامج التنمية المحلية وتحقيق أهداف الحكومة في تحسين حياة المواطنين وتطوير الخدمات العامة.