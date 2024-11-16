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"حكاية للتاريخ".. "مدبولي" يشاهد فيلمًا تسجيليًا عن شركة النصر للسيارات

10:47 ص السبت 16 نوفمبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد نصار:

شاهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، فيلمًا تسجيليًا عن شركة النصر لصناعة السيارات بعنوان: "حكاية للتاريخ".

جاء ذلك خلال احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج من جديد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام.

ويستهدف ذلك إعادة الإنتاج المحلي من السيارات في إطار خطة الدولة المصرية لتوطين صناعة السيارات في مصر بما فيها السيارات الكهربائية.

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مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شركة النصر للسيارات
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