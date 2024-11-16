بث مباشر.. احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج

كتب- محمد نصار:

بدأت قبل قليل، احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج من جديد.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام.

ويستهدف ذلك إعادة الإنتاج المحلي من السيارات في إطار خطة الدولة المصرية لتوطين صناعة السيارات في مصر بما فيها السيارات الكهربائية.

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