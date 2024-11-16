عمرو أديب يحذر الشباب: لا تكن موظفًا

كتب- حسن مرسي:

وجه الإعلامي عمرو أديب نصيحة للشباب المتخرج حديثًا من الجامعات، داعيًا إياهم إلى تجنب العمل كموظفين والاتجاه نحو العمل الحر والمشاريع الخاصة.

خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "MBC مصر"، روى أديب قصة لقائه بمجموعة من الشباب وطلب أحدهم منه النصيحة حول مستقبله المهني، فكانت إجابته أن العمل كموظف ليس خيارًا جيدًا للشباب الطموح الذين يسعون لتحقيق النجاح المادي.

وقال أديب: "أنا عادة مش من الشخصيات الناصحة، لكن فجأة لقيتني بقوله حاجة غريبة جدًا، بقوله اوعى تشتغل موظف تحت أي ظرف، أيا كان التخصص بتاعك، الموظف هيفضل طول عمره موظف".

وأضاف أن الشباب يجب أن يبدأوا مشاريعهم الخاصة، حتى لو فشلوا في البداية، فالفشل جزء طبيعي من عملية التعلم والنجاح، مؤكدًا أن التاجر هو الوحيد القادر على تحقيق "خميرة"، مشيرًا إلى أن أغلب مليارديرات العالم لم يبدأوا كموظفين.