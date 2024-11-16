نشرة التوك شو| بشرى سارة بشأن سعر البيض المحلي ومهلة البرلمان لإقرار قانون الإيجار القديم

تناولت برامج التوك شو، مساء الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

متحدث الزراعة يكشف آخر تطورات التوسع في مشروع البتلو

كشف الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، آخر تطورات التوسع في المشروع القومي للبتلو، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على منح المربين كافة التسهيلات والتيسيرات وتوفير التمويل اللازم لهم.

وأضاف القرش، في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر"، على قناة الحدث اليوم، إجمالي تمويل المشروع حتى تاريخه بلغ 8.9 مليار جنيه استفاد منهم 44 ألف مستفيد من صغار المزارعين لتربية وتسمين 510 آلاف رأس، ما ساهم في مضاعفة إنتاجية اللحوم.

شعبة الدواجن تزف بشرى سارة بشأن سعر البيض المحلي

أكد سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، أن أسعار بيض المائدة انخفضت في ظل استيراد كميات كبيرة من البيض التركي وطرحه في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ بـ150 جنيهًا للكرتونة.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، قال السيد: إحنا ضد أي حد هيستغل الفرصة للتربح، البيض التركي آمن جدًا وصلاحيته من 28 إلى 30 يومًا، مضيفًا: "البيض التركي مدون عليه تاريخ الصلاحية ويخضع لجميع للإشراف والرقابة البيطرية بدءً من أماكن إنتاجه وحتى وصوله للأسواق المصرية".

خبير سياحي: توقعات بوصول أعداد السائحين لمصر إلى 15 مليون بحلول ديسمبر

قال حسام هزاع الخبير السياحي أنه رغم الإضطرابات في المنطقة إلا أن مصر محافظة على الأمن والأمان مما انعكس بالايجاب على آراء السياح وشركات السياحة التي تصدر السائحين لمصر.

أضاف حسام هزاع خلال حواره مع برنامج "الرادار الاقتصادي" المذاع عبر قناة "صدى البلد" أن آراء السائحين على السوشيال ميديا بشأن السياحة في مصر إيجابية بنسبه 95% مما يجعل الصحف العالمية والمواقع المختصة في السياحة تضع مصر ومدن داخل مصر من أفضل الوجهات السياحية .

حسام موافى: الذبحة الصدرية التي تصيب المريض من دون ألم كارثة

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن التهاب أطراف الأعصاب عرض من أعراض مرض السكر، مشيرا إلى أن مريض السكر يشعر خلال نومه بـ "خدل" في قدمه أو أصابعه.

ونوه حسام موافي خلال تقديمه برنامج "رب زدني علما"، والمذاع على قناة صدى البلد بأن الذبحة الصدرية التي تصيب المريض من دون ألم كارثة وخطر، بعكس مرضى السكر الذين لا يشعرون بالألم.

حسام موافي: الموت ليس عقوبة والحزن على المتوفي يتغير مع مرور الوقت

دعا الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في كلية طب قصر العيني، المشاهدين إلى الدعاء للمتوفين، مؤكدًا أن "الموت ليس عقوبة، ولو كان عقوبة لكان رسول الله لم يمت، ومفيش حد هيتخلد في الدنيا".

خلال برنامجه "رب زدني علمًا" على قناة "صدى البلد"، تابع "موافي": "الحزن على المتوفي يتغير مع مرور الوقت، فكل شيء في الحياة يبدأ صغيرًا ثم ينمو ويكبر، إلا الحزن على المتوفي فإنه يبدأ كبيرًا ويخف تدريجيًا مع مرور الزمن".

الإفتاء توضح حكم بيع الذهب بالذهب مع دفع المصنعية

أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم بيع الذهب بالذهب مع دفع المصنعية.

خلال استضافته في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية قناة الناس، أكد الشيخ عثمان أن القضية تتعلق بما ورد في الحديث النبوي عن الأصناف الربوية، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب يدًا بيد". وشرح أنه في حالة امتلاك شخص "غويشة" ذهب ويرغب في بيعها، فإن الأصل هو بيعها مقابل النقود، وتقدير ثمنها، مثلاً، بـ 7 آلاف جنيه، ثم استخدام هذا المبلغ لشراء ذهب آخر مع دفع الفارق، وهذه المعاملة لا شيء فيها.

"تشريعية النواب": مهلة للبرلمان حتى يوليو 2025 لإقرار قانون الإيجار القديم

أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم، يمثل خطوة مهمة لإنهاء معاناة الملاك الذين طالما طالبوا بتحقيق العدالة في هذا الملف.

أوضح "رمزي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" على قناة "dmc"، أن البرلمان كان مترددًا في تعديل القانون خشية التأثير على دخل الأسرة المصرية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

الجارحي: منظومة التأمين الصحي الشامل خففت عبئاً قوياً على كاهل المواطنين

قال الدكتور ماهر الجارحي، نائب عميد معهد الجهاز الهضمي والكبد الأسبق، إن منظومة التأمين الصحي الشامل نجدة لجميع المواطنين المصريين لأنه المنظومة أحدثت تكافل طبي محترم وعلى مستوى راقي للغاية لتخفيف العبء على المواطن المصري وخاصًة من الناحية المرضية.

وأضاف الجارحي، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أن المنظومة الطبية قدمت خدمات كشف وفحوص طبية سواء كانت فحصوص معملية أو إشاعات وتقدم للمواطن المحتاج رعاية طبية عاجلة، وكل هذا وفر استقرار نفسي للمواطن، لأن عند الإصابة بأمراض خطيرة تكون عبء غير محتمل على أي مواطن أن يتحمله فوجود هذه المنظومة خفف من عبء قوي على كاهل المواطنين.