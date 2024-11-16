هل نزلات البرد الحالية ناتجة عن كورونا؟.. الدكتور حسام حسني يجيب

هل دور البرد الحالي ناتج عن كورونا؟.. الدكتور حسام حسني يجيب

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور حسام حسني، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، عن حقيقة دور البرد المنتشر حاليًا وما إذا كان ناتجًا عن فيروس كورونا.

في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" عبر قناة "MBC مصر" اليوم الجمعة، أشار حسني إلى وجود شواهد على زيادة إصابات الجهاز التنفسي العلوي، مضيفًا: "للأسف الشديد، هناك زيادة في الأعداد هذا العام".

وأكد حسني أن أعراض دور البرد المنتشر حاليًا قوية، لكنه طمأن بأن هذه الإصابات ليست خطيرة على الصحة، رغم أن المريض قد يشعر بشدة الأعراض.

وأوضح أن هناك مجموعة من الفيروسات تسود حاليًا في مصر، مؤكدًا أنه لا توجد أي متحورات جديدة من فيروس كورونا داخل البلاد.

كما حذر أستاذ الأمراض الصدرية من استخدام حقنة البرد المعروفة باسم "حقنة هتلر"، واصفًا إياها بأنها "جريمة طبية متكاملة الأركان"، موضحًا أن هذه الحقنة قد تؤدي إلى مخاطر صحية خطيرة، مثل الفشل الكلوي أو صدمة تحسسية قد تسبب الوفاة.