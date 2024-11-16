3 ملايين وحدة.. تراجع "الإيجار القديم" على مستوى الجمهورية باستثناء 4 محافظات

كتب- حسن مرسي:

أكد أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية الأسبق، أن الكيانات الإيجارية يتم حصرها من أجل معرفة الوحدات السكنية وغيرها ونوع الحيازة لكل وحدة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار"، على قناة صدى البلد: في 2017 كان هناك نحو 23.5 مليون أسرة بينهم 7.9% مؤجرين إيجار قديم، مشددا على أن ظاهرة الإيجار القديم بدأت في الانخفاض لأسباب عدة أبرزها انتهاء مدة العقد أو عدم حاجة الأسرة لها.

وعلق قائلا: مجلس النواب أمام تحد كبير من أجل عمل توازن بين المؤجر والمستأجر، و85% من المباني في مصر منازل تمليك.

واختتم قائلا: القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية أكثر المحافظات التي تشهد ظاهرة الإيجار القديم، وهناك نحو 3 ملايين وحدة إيجارية مغلقة.

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