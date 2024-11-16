"إسكان النواب" تكشف موعد مناقشة قانون الإيجار القديم

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن موعد مناقشة قانون الإيجار القديم بالبرلمان بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير.

وقال "الفيومي"، لمصراوي، إن لجنة الإسكان ستبدأ مناقشة قانون الإيجار القديم فور إحالة الحكم من قبل المحكمة الدستورية العليا لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي مشيرا إلى أن اللجنة عقدت خلال الفترة الماضية حوارات ولقاءات مع ممثلي الملاك والمستأجرين وتم رصد وتدوين آرائهم وكتابتها وسين مراعاتها والأخذ بها خلال تشريع القانون وذلك حتى نخرج بحلول توافقية من شأنها أن تعالج الازمة.

ولفت "الفيومي"، إلى أن اللجنة والمجلس سيبذلان قصارى جهدهما للخروج بقانون يمثل حلًا جذريًا للمشكلة ويرضي الطرفين.

وقضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

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