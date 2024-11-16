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اليوم.. رئيس الوزراء يشهد احتفالية عودة إنتاج "النصر للسيارات"

06:00 ص السبت 16 نوفمبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد سامي:

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا السبت، احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج، في خطوة تعكس اهتمام الدولة بإحياء الشركات الوطنية ودعم قطاع الصناعة المصرية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لتحقيق استراتيجية توطين صناعة السيارات، خاصة الكهربائية، بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وتُعد شركة النصر لصناعة السيارات واحدة من أقدم الشركات الصناعية المصرية، حيث تأسست عام 1960 لتكون بمثابة قاعدة صناعية لإنتاج السيارات في مصر.

عودة إنتاج النصر للسيارات الدكتور مصطفى مدبولي شركة النصر لصناعة السيارات إحياء الشركات الوطنية توطين صناعة السيارات
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