شبورة مائية وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 6 أيام بداية من اليوم السبت حتى 21 نوفمبر.

وتوقعت الهيئة، أن تشهد البلاد اليوم السبت، طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر معتدل نهارًا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والمناطق القريبة منها خلال فترات الصباح الباكر وأمطار متوسطة على مناطق من مطروح تمتد خيفة إلى مناطق من الإسكندرية وعلى فترات متقطعة ونشاط لحركة الرياح على أغلب الأنحاء وعلى فترات متقطعة.

وتشهد البلاد بداية من الأحد 17 نوفمبر وحتى الثلاثاء 19 نوفمبر أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وعلى فترات متقطعة.

ونشاط لحركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء وعلى فترات متقطعة يومي الأربعاء 20 نوفمبر والخميس 21 نوفمبر.

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