تطوير "الجامعة العمالية" و بيان أمام "الشيوخ.. أبرز حصاد وزارة العمل في أسبوع - (انفوجرافيك)

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت وزارة العمل، فيديو ، و"انفوجرافيك"، بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية.

وأوضحت الوزارة، أنه خلال الأسبوع التقى وزير العمل محمد جبران مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في اجتماع مُشترك بشأن الجامعة العمالية، لبحث آليات تطوير "الجامعة".

كما شهد وزير العمل، فعاليات تخرج دفعة من خريجي معهد الساليزيان الإيطالي بالقاهرة، المستفيدين من المنحة المجانية المقدمة من "الوزارة"، لتدريب هؤلاء الشباب على 23 مهنة يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج،وبمعايير وشهادات دولية،بعد رفع قُدراتهم التنافسية فى سوق العمل.

50 شهادة لأوائل الخريجين

وسَلَّم الوزير 50 شهادة لأوائل الخريجين الذين وصل عددهم إلى 500 خريج، كمرحلة أولى، من بين 1745 مُتدرِّب تستهدفهم هذه "المنحة الوزارية" المجانية خلال الفترة المقبلة، وألقى "الوزير" كلمة في حفل ختام مشروع "الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا"، بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية،والمُنعقد بالقاهرة.

كما عقد الوزير، اجتماعًا عبر "الفيديو كونفرانس" ،مع رؤساء وأعضاء مكاتب التمثيل العمالي بالخارج ، التابعين لوزارة العمل،حيث وجه لهم الشكر والتقدير على جهودهم ،وحثهم على المزيد من العمل ،وتكثيف تلك الجهود، والتواصل مع العمالة المصرية التي تعمل في نطاق كل مكتب عمالي والبالغ عددها 9 مكاتب في بلدان عربية وأوروبية ..

تطوير منظومة التدريب المهني

وشهد هذا الأسبوع أيضًا بيان مهم لوزير العمل، أمام مجلس الشيوخ، حيث استعرض جهود "الوزارة"، في تطوير منظومة التدريب المهني ،وخطة التدريب من أجل التشغيل في الداخل والخارج ، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وخلق فرص عمل للشباب، وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج، ومعاقبة شركات الحاق العمالة المخالفة، ودعم العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل والتأكيد على أن "الوزارة" حريصة على صدور قانون العمل لضمان تحقيق علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل.

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