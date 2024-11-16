مشاريع جديدة وتوفير البيض.. ماذا قدم قطاع تنمية الثروة الحيوانية في نوفمبر؟

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن إنجازات النصف الأول من نوفمبر، تحت إشراف الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، والمهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير، في إطار توجيهات الدولة لتسهيل إجراءات تراخيص أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية، مع الالتزام بمعايير الأمن الحيوي وتشجيع الصادرات، لتذليل العقبات وتقديم الدعم اللازم للمشروعات المختلفة.

ترخيص وتشغيل المشروعات

وأوضح الدكتور طارق سليمان، رئيس القطاع، أن التقرير شمل إصدار 691 ترخيص تشغيل، منها 232 تصريحاً لتربية الماشية للمربي الصغير، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مع الالتزام الكامل بضوابط الأمن الحيوي المحيطة بالمشروعات، وجاءت أهم نقاط التقرير كما يلي:

- وتم تسجيل 387 تسجيلة جديدة لمخاليط الأعلاف وإضافاتها، منها 205 تسجيلات محلية و182 مستوردة، بالشراكة مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، بما يضمن الامتثال للمعايير والمواصفات القياسية.

- ووافق القطاع على 39 مشروعًا جديدًا للثروة الحيوانية والداجنة في المناطق الصحراوية، استناداً إلى معايير الوقاية والأمان الحيوي.

- قدم القطاع الدعم الفني لعدد 25 مصنع أعلاف في 7 محافظات (الدقهلية، المنوفية، القاهرة، الجيزة، الإسماعيلية، الشرقية، بني سويف)، وتم إجراء تجارب التجانس على 56 وحدة إنتاج بهدف إصدار تراخيص تشغيل تلبي المواصفات القياسية لتحقيق كفاءة عالية في إنتاج الأعلاف.

- ساهم الصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية في توفير بيض المائدة بأسعار تنافسية، حيث تم بيع الطبق بـ 150 جنيهًا من خلال 5 منافذ تسويقية متحركة.

- تمت الموافقة على تصدير منتجات متنوعة تشمل أعلاف الأسماك، مصنعات الدواجن، والدواجن المجمدة (سمان، بط، حمام، رومي) إلى عدد من الدول العربية والأجنبية.

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