متحدث الزراعة يكشف آخر تطورات التوسع في مشروع البتلو

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، آخر تطورات التوسع في المشروع القومي للبتلو، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على منح المربين كافة التسهيلات والتيسيرات وتوفير التمويل اللازم لهم.

إجمالي تمويل المشروع بلغ 8.9 مليار جنيه

وأضاف القرش، في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر"، على قناة الحدث اليوم، إجمالي تمويل المشروع حتى تاريخه بلغ 8.9 مليار جنيه استفاد منهم 44 ألف مستفيد من صغار المزارعين لتربية وتسمين 510 آلاف رأس، ما ساهم في مضاعفة إنتاجية اللحوم.

وتابع معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة: المشروع القومي للبتلو ساهم في توفير العديد من فرص العمل للشباب ودعم المرأة المعيلة بفائدة 5% متناقصة من خلال قروض ميسرة ، بالتالي يتم تعظيم الإنتاج ويوفر الاستقرار لدى المربين.

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