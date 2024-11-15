شعبة الدواجن تزف بشرى سارة بشأن سعر البيض المحلي

كتب- حسن مرسي:

أكد سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، أن أسعار بيض المائدة انخفضت في ظل استيراد كميات كبيرة من البيض التركي وطرحه في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ بـ150 جنيهًا للكرتونة.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، قال السيد: إحنا ضد أي حد هيستغل الفرصة للتربح، البيض التركي آمن جدًا وصلاحيته من 28 إلى 30 يومًا، مضيفًا: "البيض التركي مدون عليه تاريخ الصلاحية ويخضع لجميع للإشراف والرقابة البيطرية بدءً من أماكن إنتاجه وحتى وصوله للأسواق المصرية".

الاتفاق مع جميع السلاسل التجارية الكبرى

وأعلن سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، أنه تم الاتفاق مع جميع السلاسل التجارية الكبرى بجميع المحافظات على طرح بيض المائدة المحلي المغلف بـ158 جنيهًا للكرتونة بداية من الأسبوع المقبل.

وأشار رئيس شعبة الدواجن، إلى أن هناك وفرة في إنتاج الدواجن خلال الفترة الماضية نتيجة استقرار سعر الصرف وانتظام خروج شحنات الأعلاف من الموانيء، موضحًا أن حجم استهلاك الأعلاف يبلغ أكثر من 900 ألف طن شهريًا، و79 جنيهًا لكيلو الدواجن هو سعر متوازن يضمن المصلحة للطرفين المستهلك والمُربي.

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