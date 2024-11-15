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هل سترتفع أسعار البرتقال بالأسواق بعد بدء تصديره؟.. الزراعة تُجيب

10:16 م الجمعة 15 نوفمبر 2024

هل سترتفع أسعار البرتقال بالأسواق بعد بدء تصديره؟

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كتب- عمرو صالح:

كشف أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، عن موقف أسعار البرتقال بعد إعلان الوزارة عن بدء تصديره مطلع ديسمبر المقبل.

وقال "إبراهيم"، لمصراوي، إن أسعار البرتقال الحالية بالأسواق لن ترتفع بعد فتح باب التصدير، موضحًا أن مصر لديها ما يكفي الاستهلاك المحلي من البرتقال والوزارة لا تفتح باب التصدير لأي منتج زراعي إلا بعد إجراء إحصائيات تفيد بوجود فائض في الإنتاج منه.

وأشار إلى أن البرتقال المصري يتميز بجودة عالية تتيح له أن يكون مميزًا بين الأسواق العالمية.

يذكر أن الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أعلن عن موعد بدء موسم تصدير البرتقال المصري في الأول من ديسمبر 2024.

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تصدير البرتقال أسعار البرتقال وزارة الزراعة
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