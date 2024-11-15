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خبير سياحي: توقعات بوصول أعداد السائحين لمصر إلى 15 مليون بحلول ديسمبر

09:20 م الجمعة 15 نوفمبر 2024

حسام هزاع الخبير السياحي

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كتب- حسن مرسي:

قال حسام هزاع الخبير السياحي أنه رغم الإضطرابات في المنطقة إلا أن مصر محافظة على الأمن والأمان مما انعكس بالايجاب على آراء السياح وشركات السياحة التي تصدر السائحين لمصر.

أضاف حسام هزاع خلال حواره مع برنامج "الرادار الاقتصادي" المذاع عبر قناة "صدى البلد" أن آراء السائحين على السوشيال ميديا بشأن السياحة في مصر إيجابية بنسبه 95% مما يجعل الصحف العالمية والمواقع المختصة في السياحة تضع مصر ومدن داخل مصر من أفضل الوجهات السياحية .

وتابع حسام هزاع أنه رغم الظروف المحيطة بمصر من المتوقع أن يصل عدد السياحين هذا العام الى 15 مليون سائح بحلول ديسمبر 2024.

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