حسام موافى: الذبحة الصدرية التي تصيب المريض من دون ألم كارثة

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن التهاب أطراف الأعصاب عرض من أعراض مرض السكر، مشيرا إلى أن مريض السكر يشعر خلال نومه بـ "خدل" في قدمه أو أصابعه.

ونوه حسام موافي خلال تقديمه برنامج "رب زدني علما"، والمذاع على قناة صدى البلد بأن الذبحة الصدرية التي تصيب المريض من دون ألم كارثة وخطر، بعكس مرضى السكر الذين لا يشعرون بالألم.

رسم القلب الإجهادي يكشف مشكلات القلب

وأضاف حسام موافي أن طبيب القلب هو المختص بمتابعة حالات الذبحة الصدرية، موضحًا أن رسم القلب الإجهادي يكشف مشكلات القلب ويساعد الطبيب في تحديد سبب المشكلة عند وجود ذبحة صدرية.

وأشار إلى أن الذبحة الصدرية مرض لا يمكن التهاون فيه، وأنه نادرًا ما يتم تشخيص ألم (أسفل الثدي الأيسر) كذبحة صدرية، ونادرًا ما تكون على شكل 'وخذ'.

وأضاف: أشعة الإيكو لا تستطيع تشخيص الذبحة الصدرية، حيث تقتصر وظيفتها على تشخيص حالة الصمامات والعضلات فقط.

اقرأ أيضًا:

اقتصادية و5 نجوم.. أسعار عمرة رجب 2025

لموظفي العام والخاص.. موعد أول إجازة رسمية في 2025

وظائف بالسعودية برواتب تصل لـ 100 ألف جنيه - الشروط والأوراق المطلوبة