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22 صورة لأعمال تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية بدون ركاب

08:05 م الجمعة 15 نوفمبر 2024
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
    تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية بدون ركاب
  • عرض 22 صورة
    تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية بدون ركاب
  • عرض 22 صورة
    تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية بدون ركاب
  • عرض 22 صورة
    تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية بدون ركاب
  • عرض 22 صورة
    تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية بدون ركاب
  • عرض 22 صورة
    تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية بدون ركاب
  • عرض 22 صورة
    تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية بدون ركاب
  • عرض 22 صورة
    تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية بدون ركاب
  • عرض 22 صورة
    تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية بدون ركاب
  • عرض 22 صورة
    تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية بدون ركاب
  • عرض 22 صورة
    تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية بدون ركاب
  • عرض 22 صورة
    تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية بدون ركاب
  • عرض 22 صورة
    تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية بدون ركاب
  • عرض 22 صورة
    تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية بدون ركاب
  • عرض 22 صورة
    تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية بدون ركاب
  • عرض 22 صورة
    تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية بدون ركاب
  • عرض 22 صورة
    تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية بدون ركاب
  • عرض 22 صورة
    تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية بدون ركاب
  • عرض 22 صورة
    تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية بدون ركاب
  • عرض 22 صورة
    تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية بدون ركاب
  • عرض 22 صورة
    تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية بدون ركاب
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كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة النقل عن بدء التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل بدون ركاب، وذلك على المسافة الممتدة من مركز السيطرة والتحكم بالعاصمة الإدارية الجديدة وحتى محطة المشير طنطاوي.

تفاصيل مونوريل شرق النيل

يمتد مونوريل شرق النيل من محطة الاستاد بمدينة نصر إلى مركز السيطرة والتحكم بالعاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كم.

ويتضمن المشروع 22 محطة، ويتم تنفيذه عبر تحالف شركات (ألستوم - أوراسكوم - المقاولون العرب).

وعند اكتمال المشروع، سيبلغ إجمالي طول مشروعي مونوريل شرق وغرب النيل 100 كم، بعدد 35 محطة.

أهمية مونوريل شرق القاهرة

يربط بين إقليم القاهرة الكبرى والمناطق العمرانية الجديدة شرقًا، مثل القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.

ويسهل حركة الموظفين والوافدين بين القاهرة والجيزة والمناطق العمرانية الجديدة.

مزايا المشروع

- يمثل نقلة نوعية في وسائل النقل الجماعي بمصر، بتقديم وسيلة نقل سريعة وآمنة وعصرية.

- يعمل بالطاقة الكهربائية، ما يجعله صديقًا للبيئة ويقلل من استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية.

- يسهم في تخفيف الازدحام المروري بالمحاور والشوارع الرئيسية ويقلل الاعتماد على السيارات الخاصة.

- يتميز بإمكانية تنفيذه في الشوارع الضيقة والمزدحمة، بفضل تصميمه الذي يعتمد على مسار علوي في الجزيرة الوسطى للشوارع، دون التأثير على حركة المرور.

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