على مساحة 11.5 فدان.. الإعلان عن تدشين مدينة "راعي مصر" بالصعيد - (تفاصيل)

كتب- أحمد الجندي:

تصوير- هاني رجب:

أعلن المستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، عن تدشين مدينة "راعي مصر" بصعيد مصر في محافظة المنيا.

جاء ذلك في كلمته خلال حفل المؤسسة بقصر القبة، للإعلان عن الشراكة الاستراتيجية بين مؤسسة البنك التجاري الدولي ومؤسسة راعي مصر ضمن مشروع أطفال أصحاء بحضور خالد عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي، والفنان هاني رمزي والفنانة ماجدة زكي، وعدد من الشخصيات العامة.

وأشار إلى أن المدينة تقع على مساحة 11 ونصف فدان، وهي عبارة عن مجمع من الخدمات التي تقدمها للمواطنين من مختلف الفئات الأكثر احتياجا.

وتضم المدينة دار أيتام معاقين، ودار مسنين، ومنطقة الورش والمدرسة الحرفية، ومدرسة الصم وضعاف السمع، والمدرسة الثانوية للتمريض، ومستشفى خيري، ودار ضيافة، وملاعب وحدائق ترفيهية، وقاعات تعليمية مختلفة.

وقبل إعلان تدشين المدينة، وقعت مؤسسة راعي مصر، بروتوكول تعاون مع مؤسسة البنك التجاري الدولي (مشروع أطفال أصحاء) وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين وذلك خلال الاحتفالية المقامة حاليا في قصر القبة الرئاسي،

ويهدف المشروع إلى تقديم مليونين خدمة طبية، للأطفال الغير قادرين في 5 آلاف قرية ونجع بـ17 محافظة، وتقديم العلاج والكشف على 374 ألف طفل.

وتم توقيع البروتوكول بحضور خالد عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي، والمستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء راعي مصر وأيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن ، والفنان هاني رمزي والفنانة ماجدة زكي، وعدد من الشخصيات العامة.

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