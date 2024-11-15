رئيس أمناء "التحالف الوطني": مدينة "راعي مصر" أحد مشروعات التنمية المستدامة

كتب- أحمد الجندي:

تصوير- هاني رجب:

قال الدكتور خالد عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن دور العمل الأهلي زاد أهميته والدعم الذي يحتاجونه قد أصبح ملحًا، في ظل ما يحتاجونه الشعر المصري.

جاء ذلك في كلمته خلال حفل مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بقصر القبة الرئاسي للإعلان عن الشراكة الاستراتيجية بين مؤسسة البنك التجاري الدولي ومؤسسة راعي مصر ضمن مشروع أطفال أصحاء بحضور والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي، والفنان هاني رمزي والفنانة ماجدة زكي، وعدد من الشخصيات العامة.

وأشار"عبدالعزيز"، إلى أهمية الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الشراكة وبروتوكول التعاون مع البنك التجاري الدولي، لافتًا إلى مدينة راعي مصر التي أعلنت المؤسسة عن تدشينها أحد مشروعات التنمية المستدامة.

ولفت رئيس التحالف الوطني للعمل الأهلي، إلى أن تفاقم الأزمة الاقتصادية يزيد من أهمية وحتمية الدور الذي تقوم بها الجمعيات الأهلية في مصر، حيث أصبحت الحكومة غير قادرة بمفردها على تقديم كل الدعم للمواطن، بل أصبحت الجمعيات الأهلية شريك أساسي في هذا الدور ويعبر الأبرز. ومن المقرر في الختام، أن يحيي الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبدالحكيم الحفل، بفقرة غنائية.