تؤثر على صحة الإنسان.. وكيل "الصحة السعودية": مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية تهديد عالمي

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كشف الدكتور عبدالله العسيري، وكيل وزارة الصحة السعودية المساعد للصحة الوقائية، عن مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، يمُثل تهديد عالمي يتطلب توحيد الجهود وتعاون واسع، وتنسيقًا بين الدول والقطاعات المختلفة.

وأضاف "العسيري" في تصريحات تليفزيونية، أن المملكة العربية السعودية تستضيف خلال الفترة الحالية المؤتمر الوزاري الرابع لمقاومة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

وأشار وكيل وزارة الصحة السعودية المساعد للصحة الوقائية، إلى أن المؤتمر يجمع أكثر من 48 وزيرًا ونائب وزير من 57 دولة، إلى جانب منظمات أممية.

وأوضح "العسيري، أن الهدف من المؤتمر هو حشد الدعم وتوحيد الجهود والخروج بمبادرات تحرك ملف البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية نحو مزيد من الإنجاز.

ولفت عبد الله العسيري، إلى أن البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية من المشكلات الصحية التي تؤثر على صحة الإنسان وجودة الحياة، إضافة إلى تاثيرها السلبي أيضا على صحة الحيوان والأمن الغذائي.