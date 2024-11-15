حدث في 8 ساعات| وظائف بالسعودية برواتب تصل لـ 100 ألف جنيه.. وموعد ومدة إجازة نصف العام الدراسي

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعلان محمد جبران، وزير العمل، فتح باب التقديم على 21 وظيفة في مجالات "التسويق والمبيعات والشيفات"، بواقع 7 وظائف لكل مجال من هذه المجالات الثلاثة برواتب تصل لـ100 ألف جنيه

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

هل يمكن استخدام تأشيرة الحج أو العمرة للعمل بالسعودية؟.. عضو غرفة السياحة يوضح

يهتم العديد من الباحثين عن فرص عمل في السعودية بمعرفة مدى قانونية العمل باستخدام تأشيرة الحج أو العمرة.

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"الرقابة الصحية" يزور المنشآت الصحية بالإسماعيلية لتعزيز جودة الرعاية الصحية

أجرى وفد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه جولة تفقدية موسعة بمحافظة الإسماعيلية، شملت زيارات ميدانية واجتماعات موسعة لدعم تطبيق معايير الجودة والاعتماد بالمحافظة

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قانون العمل الجديد.. الفئات المسوح لها تخفيض ساعات العمل

تضمن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب خلال الأيام الماضية العديد من البنود، منها تنظيم ساعات العمل، منح حقوق مميزة لبعض الفئات، وتحسين وضع العاملين من خلال العلاوات الدورية والإجازات.

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لموظفي العام والخاص.. موعد أول إجازة رسمية في 2025

يهتم عدد كبير من العاملين في القطاعين العام والخاص، بالبحث عن موعد الإجازة القادمة، خاصة وأن إجازات العام الحالي 2024 انتهت بحلول إجازة 6 أكتوبر 2024.

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شبورة كثيفة ورياح بهذه المناطق.. حالة الطقس غدا السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت الموافق 16 نوفمبر 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

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للمدارس والجامعات.. موعد ومدة إجازة نصف العام الدراسي 2025

يهتم عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور، بالبحث عن موعد إجازة منتصف العام لطلاب المدارس للعام الدراسى 2025.

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"أنت عند الله غالٍ".. موضوع خطبة الجمعة المقبلة بمساجد الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة هو "أنت عند الله غال" على جميع المساجد

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وظائف بالسعودية برواتب تصل لـ 100 ألف جنيه - الشروط والأوراق المطلوبة

أعلن محمد جبران، وزير العمل، فتح باب التقديم على 21 وظيفة في مجالات "التسويق والمبيعات والشيفات"، للعمل في مؤسسة ولاء الشيف للإنتاج الفني بالمملكة العربية السعودية، وذلك بواقع 7 وظائف لكل مجال من هذه المجالات الثلاثة.

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13 صورة ترصد افتتاح محافظ الجيزة مسجد التقوى بمحور 26 يوليو

افتتح المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، مسجد التقوى الواقع بجوار محور 26 يوليو بطريق السادس من أكتوبر بالقرب من نفق فودافون.

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وزير الآثار يبحث مع مفوض وكالة السياحة اليابانية زيادة رحلات الطيران بين البلدين

التقى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، Haraikawa Naoya، مفوض وكالة السياحة بدولة اليابان، وذلك خلال مشاركته في الاجتماع الأول لوزراء السياحة لمجموعة الدول الصناعية السبع بمدينة فلورنس بإيطاليا (G7 ITALIA 2024)، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال السياحة بين البلدين.

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حكم التعدي على المال العام في الإسلام – فيديو

كشف الشيخ حمدي الجهيني، أحد علماء وزارة الأوقاف، عن حكم التعدي على المال العام في الإسلام.

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وزير الري يبحث مع مسئول بمؤسسة "DHI" التعاون للتعامل مع تحديات ندرة المياه

بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم؛ مع أندريا كروست نائب رئيس مؤسسة DHI لقسم الشئون البحرية والساحلية في جنوب أوروبا، وهي مؤسسة استشارية دولية تابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومتخصصة في الاستشارات الرقمية وتطوير

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شبورة كثيفة ورياح بهذه المناطق.. حالة الطقس غدا السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت الموافق 16 نوفمبر 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

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