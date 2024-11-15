وزير الري يبحث مع مسئول بمؤسسة "DHI" التعامل مع تحديات ندرة المياه وتغير المناخ

كتب- محمد أبو بكر:

التقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، بأندريا كروست، نائب رئيس مؤسسة DHI لقسم الشئون البحرية والساحلية في جنوب أوروبا، وهي مؤسسة استشارية دولية تابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومتخصصة في الاستشارات الرقمية وتطوير التكنولوجيا والحلول البيئية ومقرها الرئيسي في دولة الدنمارك.

ويأتي هذا الاجتماع، بحسب بيان وزارة الري والموارد المائية، الجمعة، في ضوء نتائج اللقاء السابق انعقاده بين الدكتور هانى سويلم، وميتي فستيرجارد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة DHI خلال فعاليات الأسبوع العالمي للمياه في ستوكهولم لعام 2024.

تحديات ندرة المياه

وتم خلال اللقاء، مناقشة التعاون بين الوزارة والمؤسسة في مجال تحقيق الإدارة الفعالة للموارد المائية للتعامل مع تحديات ندرة المياه وتغير المناخ.

كما تم استعراض موقف الدراسة التي تقوم بها المؤسسة ضمن خطة مشروع الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية الجارى تنفيذها من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP التابع لصندوق المناخ الأخضر GCF.

وتم التوافق على أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الموارد المائية والري والهيئة العامة للتنمية السياحية ومؤسسة DHI في مجال الإبتكارات المعنية بأعمال الحماية الشاطئية بالساحل الشمالي، ودعم جهود تحقيق الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وبناء قدرات المتخصصين فى مجال التكيف مع المناخ من خلال الاستفادة من قدرات مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والرى التابع للوزارة.

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