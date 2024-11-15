هل يمكن استخدام تأشيرة الحج أو العمرة للعمل بالسعودية؟.. عضو غرفة السياحة يوضح

كتب- محمد أبو بكر:

يهتم العديد من الباحثين عن فرص عمل في السعودية بمعرفة مدى قانونية العمل باستخدام تأشيرة الحج أو العمرة.

وفي هذا الإطار، أكد محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، أن استخدام تأشيرة الحج أو العمرة لغرض العمل داخل المملكة غير قانوني، ويعرض صاحبها للعقوبات.

هل يمكن العمل بتأشيرة الحج أو العمرة في السعودية؟

وأضاف "عابد"، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن تأشيرة الحج والعمرة تقتصر على أداء الشعائر الدينية، ولا يُسمح لحامليها بالعمل داخل السعودية تحت أي ظرف.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن تأشيرة العمرة تكون صالحة لمدة 90 يومًا فقط، ويجب على حاملها مغادرة المملكة فور انتهاء مدتها، وعدم استخدامها لأغراض العمل.

وشدد على أن حاملي تأشيرة الحج ملزمون بمغادرة السعودية بمجرد انتهاء المناسك، مؤكدًا وأكد أن أي انتهاك لشروط التأشيرة، سواء من خلال العمل أو كسر مدتها، يعرض المخالف لعقوبات صارمة تشمل الغرامات المالية والترحيل من المملكة.

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