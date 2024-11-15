"الرقابة الصحية" يزور المنشآت الصحية بالإسماعيلية لتعزيز جودة الرعاية الصحية

كتب- أحمد جمعة:

أجرى وفد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه جولة تفقدية موسعة بمحافظة الإسماعيلية، شملت زيارات ميدانية واجتماعات موسعة لدعم تطبيق معايير الجودة والاعتماد بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لدعم وتحسين جودة الخدمات الصحية بمختلف المحافظات المصرية.

ضم الوفد كلًا من الدكتور سيد العقدة، والدكتورة ولاء عبد اللطيف، والدكتور وائل الدرندلي، أعضاء مجلس إدارة الهيئة.

لقاء مع محافظة الإسماعيلية

استهل الوفد جولته بلقاء مع اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، لبحث سبل التعاون المشترك في إطار دعم أنشطة الهيئة في تطبيق معايير الجودة والرقابة على المنشآت الصحية بالمحافظة.

خلال اللقاء، أشاد الدكتور أحمد طه، بجهود المحافظة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى خصوصية تجربة الإسماعيلية بوجود كل من هيئة قناة السويس وجامعة قناة السويس والمنشآت الصحية التابعة لهما، مما يجعلها تجربة رائدة تخدم جميع محافظات القناة. وأعرب عن فخره بحرص المنشآت الصحية المختلفة على تطبيق معايير الجودة، حيث وصل عدد المنشآت المعتمدة بها إلى 62 منشأة صحية، منها 13 منشأة تابعة للقطاع الخاص.

من جانبه، أشاد اللواء أكرم جلال بالدور الرائد الذي تقوم به هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في تعزيز مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يمثل نقلة نوعية في جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

شملت الجولة زيارة مجمع الإسماعيلية الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية، حيث كان في استقبال الوفد الدكتور محمد سامي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، إلى جانب فريق من الأطباء والعاملين بالمجمع.

آراء المواطنين في التأمين الشامل

استمع الوفد إلى آراء المواطنين حول الخدمات المقدمة، وتعرف على أهم التحديات التي تواجههم في الحصول على الرعاية الصحية. وأكد المواطنون ومقدمو الخدمات الصحية على التحول الكبير الذي أحدثه تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل في مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة.

كما زار الوفد مركز "الفريد الطبي"، الذي يُعد أول مركز خاص غير هادف للربح يقدم خدمات الرعاية الأساسية لأهالي الإسماعيلية بعد حصوله على اعتماد GAHAR. وأشاد الفريق محمد فريد حجازي بدور معايير الجودة والاعتماد الصادرة عن الهيئة في وضع إطار متكامل لتقديم الخدمات الصحية، بما يتضمنه من مؤشرات أداء دقيقة تعزز من مستوى هذه الخدمات وتدعم التطوير المستمر لها.

وشارك الوفد كذلك في المؤتمر السنوي الثامن لمستشفى هيئة قناة السويس بحضور الدكتور حازم خميس، مدير مستشفى وادي النيل، والدكتور صلاح مراد، مدير مستشفى الهيئة، والدكتورة جميلة نصر، نقيب أطباء الإسماعيلية وأستاذ القلب بجامعة قناة السويس.

ندوة موسعة

كما نظم وفد الهيئة ندوة موسعة بمشاركة شركاء تقديم الخدمات الصحية بالمحافظة، حيث تمت مناقشة أبرز التحديات التي تواجه تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، مع عرض قصص النجاح التي حققتها العديد من المنشآت الصحية من خلال تطبيق معايير الجودة والاعتماد. وشارك في الندوة النائب الدكتور أحمد دندش، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور أحمد بركات، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور علي رفعت، نائب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية، والدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة، والدكتور مصطفى مكاوي، نقيب أطباء الأسنان.

واختتم الدكتور أحمد طه جولته بعقد اجتماع مع مدير وأعضاء فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالإسماعيلية، برئاسة الدكتورة كرستين مؤنس، للوقوف على التحديات التي يواجهونها خلال تقديم أنشطة الدعم الفني والتدريب والرقابة الصحية، وذلك بحضور الدكتورة سعدية موسى، مدير عام شؤون الفروع.

وأكد الدكتور طه حرص الهيئة على تقديم كافة أشكال الدعم لتعزيز مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة، بما يسهم في تحقيق أهداف مشروع التأمين الصحي الشامل.

تأتي هذه الجولة في إطار التزام هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بدورها الحيوي في تحسين جودة الخدمات الصحية في مصر، وتعزيز الشراكة مع كافة الأطراف لتحقيق رؤية مصر 2030 في قطاع الصحة.

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