بعدد تذكاري.. "المصور" تحتفل بمرور 100 عـام علـى صدورها

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت مجلة المصور، الصادرة عن مؤسسة دار الهلال هذا الأسبوع عددًا تذكاريًا ضخمًا؛ بمناسبة مرور 100 عام على صدور عددها الأول، صباح الجمعة 24 أكتوبر 1924.

المصور تحتفل بمرور 100 عـام علـى صدورها

ويأتى هذا العدد التاريخى الذى أُعد خصيصًا لهذه المناسبة الاستثنائية فى 480 صفحة من الورق الفاخر، ويضم بين طياته محتوى فريدًا وصورًا نادرة ترصد تاريخ مصر على مدار قرن من الزمان.

وقال عبداللطيف حامد، رئيس تحرير مجلة المصور، إن المصور أصدرت على مدار قرن كامل 5223 عددًا، تضمنت نحو نصف مليون صفحة من القصص والصور التي عكست نبض الوطن فى مختلف مراحل تاريخه.

وأضاف "حامد"، أن استمرار المجلة فى الصدور بشكل أسبوعي على مدار هذه المدة الطويلة يعد إنجازًا مهمًا، حيث حافظت على مكانتها كأحد أقدم وأهم المنابر الصحفية التنويرية فى العالم العربى.

وأوضح أن العدد التذكارى يروى قصة مصر عبر 100 سنة، ويتضمن مجموعةً من الوثائق والصور المميزة التى تقدم لمحة شاملة عن الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية فى البلاد، كما يتضمن العدد هدية خاصة للقراء، وهي نسخة من العدد الأول للمجلة الصادر فى 24 أكتوبر 1924، والذي يسلط الضوء على مصر فى تلك الحقبة من الزمن.

المصور تتعهد بالتزامها بتقديم المادة الصحفية المتميزة

وأشار عبداللطيف حامد، إلى أن المصور تتعهد بالتزامها بتقديم المادة الصحفية المتميزة، مع التركيز على التوثيق التاريخى، والابتكار فى تقديم المحتوى، من خلال التوسع فى عالم صحافة الديجيتال والسوشيال ميديا فى منصات التواصل الاجتماعى كافة؛ من أجل الوصول إلى القراء الأعزاء فى كل الوسائط وجميع المناطق ومختلف الأعمار، مما يزيد من تأثير هذه المجلة العريقة التى تواكب كل التطورات، وفي جميع العصور.

من جانبه، أكد الصحفي أشرف التعلبى، مدير تحرير العدد التذكارى، أن العدد المئوي لمجلة المصور يتناول تاريخ البلاد على مدار قرن كامل من خلال مجموعة من الوثائق التاريخية والصور الفوتوغرافية النادرة، التى تَعرض لحظات فارقة فى تاريخ مصر الحديث، بدءًا من التحول السياسي المهم فى مصر بعد دستور 1923، مرورًا بتسجيل كامل للحقبة الملكية أيام الملك فؤاد الأول والملك فاروق، ثم توثيق كامل لمرحلة ما بعد ثورة 23 يوليو 1952، ومن بعدها من حروب، مرورًا بثورات واحتجاجات وتغيرات سياسية واقتصادية مهمة.

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