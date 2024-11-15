لموظفي العام والخاص.. موعد أول إجازة رسمية في 2025

كتب- محمد أبو بكر:

يهتم عدد كبير من العاملين في القطاعين العام والخاص، بالبحث عن موعد الإجازة القادمة، خاصة وأن إجازات العام الحالي 2024 انتهت بحلول إجازة 6 أكتوبر 2024.

موعد الإجازة القادمة

ويرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، موعد الإجازة القادمة، وقائمة إجازات 2025، كما يلي:

ويوافق الأحد 7 يناير القادم 2025، موعد أول إجازة رسمية قادمة للقطاعين العام والخاص في العام الميلادي الجديد.

قائمة مواعيد الإجازات الرسمية 2025 في مصر

الثلاثاء 7 يناير: إجازة عيد الميلاد المجيد

السبت 25 يناير: إجازة ثورة 25 يناير

الاثنين 31 مارس: إجازة عيد الفطر المبارك

الاثنين 21 أبريل: إجازة الاحتفال بيوم شم النسيم

الجمعة 25 أبريل: إجازة عيد تحرير سيناء

الخميس 1 مايو: إجازة عيد العمال

الجمعة 6 يونيو: وقفة عرفات

السبت 7 يونيو: إجازة عيد الأضحى

الجمعة 27 يونيو: إجازة رأس السنة الهجرية

الاثنين 30 يونيو: إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو

الأربعاء 23 يوليو: إجازة ثورة 23 يوليو

السبت 6 سبتمبر: إجازة المولد النبوي

الاثنين 6 أكتوبر: حرب أكتوبر 1973