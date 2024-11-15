لموظفي العام والخاص.. موعد أول إجازة رسمية في 2025
كتب- محمد أبو بكر:
يهتم عدد كبير من العاملين في القطاعين العام والخاص، بالبحث عن موعد الإجازة القادمة، خاصة وأن إجازات العام الحالي 2024 انتهت بحلول إجازة 6 أكتوبر 2024.
موعد الإجازة القادمة
ويرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، موعد الإجازة القادمة، وقائمة إجازات 2025، كما يلي:
ويوافق الأحد 7 يناير القادم 2025، موعد أول إجازة رسمية قادمة للقطاعين العام والخاص في العام الميلادي الجديد.
قائمة مواعيد الإجازات الرسمية 2025 في مصر
الثلاثاء 7 يناير: إجازة عيد الميلاد المجيد
السبت 25 يناير: إجازة ثورة 25 يناير
الاثنين 31 مارس: إجازة عيد الفطر المبارك
الاثنين 21 أبريل: إجازة الاحتفال بيوم شم النسيم
الجمعة 25 أبريل: إجازة عيد تحرير سيناء
الخميس 1 مايو: إجازة عيد العمال
الجمعة 6 يونيو: وقفة عرفات
السبت 7 يونيو: إجازة عيد الأضحى
الجمعة 27 يونيو: إجازة رأس السنة الهجرية
الاثنين 30 يونيو: إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو
الأربعاء 23 يوليو: إجازة ثورة 23 يوليو
السبت 6 سبتمبر: إجازة المولد النبوي
الاثنين 6 أكتوبر: حرب أكتوبر 1973
فيديو قد يعجبك: