"الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية" يبحث مع الصحة العالمية آليات تسجيل التجارب الإكلينيكية

كتب- أحمد جمعة:

عقد المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، برئاسة الدكتور شريف وديع، اجتماعًا مع وفد من مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر.

حضر اللقاء الدكتور تامر الحفناوي، الأمين العام للمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، وأعضاء المجلس؛ لبحث أوجه التعاون بين المجلس الأعلى ومنظمة الصحة العالمية فيما يخص تسجيل التجارب الإكلينيكية وفقًا للمعايير الدولية.

ويُعد إنشاء قواعد بيانات خاصة بالأبحاث الإكلينيكية في مصر، بالإضافة إلى حوكمة الدراسات الإكلينيكية وفق النظم العالمية المطبقة، من أولى مهام المجلس، وفق بيان اليوم.

معمل مرجعي للبحوث الطبية

كما استقبل الدكتور شريف وديع، وفدًا من شركة "جلاسكو سميث كلاين" (GSK) الرائدة عالميًا في قطاع الرعاية الصحية، لبحث فرص التعاون في مجال الأبحاث الطبية الإكلينيكية بمصر.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص المجلس الأعلى التابع لمجلس الوزراء على تطوير البحث العلمي في مصر مع الحفاظ على حقوق المبحوثين ودعم الباحثين.

وأشار "وديع" إلى أنه تم خلال اللقاء استعراض رؤية المجلس ورسالته، التي تهدف إلى تحقيق أعلى المعايير الأخلاقية في البحوث السريرية بمصر، وحماية حقوق المشاركين في البحوث وضمان كرامتهم ورفاههم. كما لفت إلى مناقشة مقترح إنشاء معمل مرجعي في مصر لخدمة منظومة البحوث الطبية الإكلينيكية على المستوى الوطني والإقليمي، وفق أعلى معايير الجودة وبما يتماشى مع إجراءات الممارسات الطبية الجيدة المتفق عليها عالميًا.

وأضاف "وديع" أن الاجتماع تناول سبل تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات والمعرفة، ودمج التقنيات الحديثة في مجال البحوث الطبية الإكلينيكية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك خبرات ومهارات متميزة في هذا المجال الهام.

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