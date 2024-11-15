اقتصادية و5 نجوم.. أسعار عمرة رجب 2025

كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن أسعار عمرة شهر رجب 1446 هـ 2025.

أسعار عمرة رجب 1446 هـ

وقال "عابد"، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن أسعار عمرة رجب 2025 الاقتصادية ستبدأ من 32 ألف جنيه وتصل إلى 36 ألف جنيه لمدة 15 يوم.

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة، في تصريحات لمصراوي، أن أسعار عمرة رجب 1446 هـ الخمس نجوم ستبدأ من 59 ألف جنيه وتختلف وفق البرنامج المتفق عليه.

موعد أولى رحلات عمرة رجب 2025

وأشار إلى أن أولى رحلات عمرة شهر رجب ستبدأ من يناير المقبل، حيث بدأت شركات السياحة تسوق خلال الأيام الحالية لرحلات عمرة شهر رجب.

ويرصد "مصراوي"، الأوراق المطلوبة لحجز برامج العمرة المختلفة، خلال السطور التالية، كما يلي:

الأوراق المطلوبة لحجز العمرة

- أصل جواز السفر صالح لمدة 6 أشهر من بداية تاريخ الرحلة.

- عدد 2 صورة شخصية خلفية بيضاء والسيدات بالحجاب.

- شهادة صحية من مكتب صحة حكومي بها صورة مختومة ويرفق بها أصل إيصال السداد للكبار.

ثانيًا- الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر:

- إحضار مستند حالة التجنيد أو تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور.

- بطاقة الرقم القومى للمواطنين و3 صور ملونة حديثة ذات خلفية بيضاء مقاس 4×6.

- مستند إثبات الحالة الاجتماعية للإناث.

- سداد رسوم الجواز وفقا للقيمة المالية المقررة.

- المؤهل الدراسي في حالة عدم ثبوته ببطاقة الرقم القومي.

- تسلم تلك المستندات لمصلحة الجوازات التابعة لوزارة الداخلية،

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