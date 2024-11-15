شبورة كثيفة ورياح بهذه المناطق.. حالة الطقس غدا السبت

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت الموافق 16 نوفمبر 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

حالة الطقس غدا السبت

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الجمعة، إنه يسود غدًا السبت، طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء والصعيد.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدا السبت، تشهد شبورة مائية صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت أن طقس غدا السبت يشهد نشاطًا للرياح أحيانًا، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

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