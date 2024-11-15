أول صور لمطعم الشيف بوراك بالتجمع الخامس

كتب- محمد أبو بكر:

نشر الشيف التركي بوراك، عبر صفحته على فيسبوك اليوم الجمعة فيديو لأول مطعم له في مصر ضمن سلسلة مطاعمه حول العالم، في أوتيل تريامف في التجمع الخامس.

افتتاح الشيخ بوراك مطعمه

ونشر "بوراك"، فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، رصد من خلاله افتتاح فرع جديد لسلسلة مطاعمه العالمية، حيث ظهر أمام الفرع الجديد ومعه العاملين بالمطعم.

من هو الشيف بوراك؟

ويرصد "مصراوي"، فيما يلي، معلومات عن الشيف بوراك، كما يلي:

- عمره 30 سنة حيث أنه من مواليد عام 1994.

- تعلم مهنة الطبخ عن أبيه وجده، وبدأ في مزاولتها في سن الـ16.

- بوراك من أبرز نجوم "السوشيال ميديا"، إذ يتابعه أكثر من 53 مليون شخص عبر حسابه على انستجرام، وعلى فيسبوك يتابعه أكثر من 6 ملايين شخص.

- معروف بأعماله الخيرية، ومنها التبرع بالعديد من وصفاته لصالح اللاجئين في عدد من المخيمات حول العالم، إضافة إلى دعمه للفلسطينيين.

- ظهر مع العديد من النجوم حول العالم، من بينهم نانسي عجرم وأحلام والفنان العالمي ويل سميث، إضافة إلى البرازيلي مارسيلو لاعب ريال مدريد وغيرهم.

- بوراك من أشهر الطهاة على مستوى العالم، ويقدم العديد من وجبات الطعام بكميات هائلة وبطرق مبتكرة وبسيطة.

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