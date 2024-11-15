للمدارس والجامعات.. موعد ومدة إجازة نصف العام الدراسي 2025

كتب- محمد أبو بكر:

يهتم عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور، بالبحث عن موعد إجازة منتصف العام لطلاب المدارس للعام الدراسى 2025.

موعد إجازة منتصف العام لطلاب المدارس للعام الدراسى 2025

ويرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، موعد إجازة منتصف العام لطلاب المدارس للعام الدراسى 2025، كما يلي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد إجازة منتصف العام لطلاب المدارس للعام الدراسى 2025، والتي ستبدأ يوم 25 يناير 2025 وتستمر لمدة أسبوعين حيث تنتهي الخميس الموافق 6 فبراير 2025.

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية من يوم السبت الموافق 25 يناير، وتستمر أسبوعين، لتنتهي إجازة نصف العام الدراسي 2025 يوم الخميس الموافق 6 فبراير.

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي في الجامعات 2025، تبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 25 يناير 2025، وتنتهي يوم الخميس 6 فبراير 2025.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2025

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في المدارس والجامعات يوم 8 فبراير 2025.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، وجهت المديريات التعليمية، بضرورة متابعة الطلاب الضعاف خاصة في المرحلة الابتدائية، وعمل خطة علاجية لهم لرفع مستواهم العلمى والتحصيل الدراسي حتى يتم مساواتهم بأقرانهم في القراءة والكتابة والحساب.

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