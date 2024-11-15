"أنت عند الله غالٍ".. موضوع خطبة الجمعة المقبلة بمساجد الأوقاف

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة هو "أنت عند الله غال" على جميع المساجد.

الهدف من الخطبة

وكشفت وزارة الأوقاف، أن الهدف من موضوع خطبة الجمعة المقبلة هو توجيه وعي جمهور المسجد إلى احترام قدسية الإنسان بنيان الله وصنعته، والتحذير من الانتقاص منه بأي لفظ أو إشارة.

وأشارت إلى أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة يحقق المحورين الأول والثالث من محاورها وهما مواجهة التطرف الديني وبناء الإنسان.

ويوافق خطبة الجمعة المقبلة، تاريخ 22 نوفمبر 2024م ، الموافق العشرين من جمادى الأول لعام 1446هـ.

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