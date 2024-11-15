13 صورة ترصد افتتاح محافظ الجيزة مسجد التقوى بمحور 26 يوليو

كتب- محمد أبو بكر:

افتتح المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، مسجد التقوى الواقع بجوار محور 26 يوليو بطريق السادس من أكتوبر بالقرب من نفق فودافون.

افتتاح مسجد التقوى بمحور 26 يوليو

وأزاح "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الجمعة، الستار عن اللوحة التذكارية للمسجد مقدمًا التهنئة لأهالى المنطقة بافتتاح المسجد ومعربًا عن سعادته بافتتاح بيت من بيوت الله يذكر فيها اسمه ويتعلم منه المسلمون مبادئ دينهم.

وأكد محافظ الجيزة، على حرص المحافظة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والمجتمع المدني على التوسع فى إنشاء وتجديد وترميم المساجد وملحقاتها بنطاق المحافظة لدورها الهام فى نشر تعاليم الدين والتسامح بين المواطنين من خلال ما يقام بها من دروس ولقاءات.

وأدى المحافظ، شعائر صلاة الجمعة بمسجد التقوى والتي ألقى فيها فضيلة الشيخ أحمد عمر هاشم خطبة الجمعة تحت عنوان "حرمة التعدي علي المال العام".

وأكد محافظ الجيزة، عقب الصلاة، في تصريحات له، أن المسجد يمثل صرحًا إسلاميًا ومنارة تثقيفية ودعوية جديدة تُضاف لبيوت الله، وتُسهم في نشر الفكر الإسلامي المعتدل وتصحيح المفاهيم الخاطئة وترسي وسطية الإسلام السمحة.

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